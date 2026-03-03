Heuschnupfen-Vorsorge: Was man vor der Pollensaison schon tun kann

Die Pollensaison beginnt aufgrund milder Winter zunehmend früher, was Allergiker oft unvorbereitet trifft. Experten raten daher dazu, nicht erst beim ersten Niesen aktiv zu werden. Wer die beschwerdefreie Zeit strategisch nutzt, kann die kommenden Monate deutlich entspannter geniessen.
Der Pollenflugkalender
Der wichtigste erste Schritt ist die genaue Identifikation der persönlichen Auslöser. Ein aktueller Allergietest beim Hautarzt oder Allergologen schafft Klarheit darüber, ob Hasel, Erle oder Birke die Hauptverantwortlichen für tränende Augen und Fliessschnupfen sind.
Da sich die Blütezeiten aufgrund des Klimawandels zunehmend nach vorne verschieben, bieten ein digitaler Pollenflugkalender oder eine entsprechende App eine unverzichtbare Orientierungshilfe für die Planung im Alltag.
Vorbereitung und langfristige Strategien
Viele wirksame Medikamente erzielen ihre volle Wirkung erst, wenn sie bereits vor dem ersten Kontakt mit den Allergenen angewendet werden. Mastzellstabilisatoren, in Form von Augentropfen oder Nasensprays, sollten idealerweise zwei Wochen vor dem erwarteten Pollenflug regelmässig genutzt werden, um die Freisetzung von Histamin zu blockieren.
Die Immuntherapie Hyposensibilisierung zielt darauf ab, das Immunsystem langfristig an die Allergene zu gewöhnen, erfordert jedoch einen Vorlauf von mehreren Monaten. Da ein Grossteil des Immunsystems im Darm sitzt, kann eine probiotische Kur in der kalten Jahreszeit die allgemeine Abwehrlage stabilisieren.
Eine Notfallapotheke sollte mit Antihistaminika und cortisonhaltigen Nasensprays ausgestattet sein, um bei ersten Anzeichen sofort reagieren zu können.
Das Zuhause zur Festung machen
Bevor die Luft mit Blütenstaub gesättigt ist, sollte der eigene Haushalt abgesichert werden. Hochwertige Pollenschutzgitter an den Schlafzimmerfenstern ermöglichen das Lüften auch während der Hochsaison, ohne dass die Belastung im Innenraum drastisch ansteigt. Zudem lohnt es sich, einen Luftreiniger mit HEPA–Filter anzuschaffen, der kleinste Partikel effektiv aus der Raumluft filtert und so für eine erholsame Nachtruhe sorgt.
Allergiker sollten darauf achten, dass ihr Staubsauger über entsprechende Filter verfügt, damit aufgesaugte Pollen nicht wieder in die Raumluft gewirbelt werden.
Routine anpassen
Während der Übergangszeit kann es helfen, abends die Haare zu waschen. So verhindert man, dass Pollenrückstände vom Tag direkt auf das Kopfkissen und damit in die Atemwege gelangen. Zudem sollte Strassenkleidung nicht im Schlafzimmer abgelegt werden. Ein Blick auf Pollen–Apps und die jeweiligen Vorhersagen ermöglicht, den Tag entsprechend des Pollenflugs anzupassen.