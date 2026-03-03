Heuschnupfen-Vorsorge: Was man vor der Pollensaison schon tun kann

Das Zuhause zur Festung machen

Bevor die Luft mit Blütenstaub gesättigt ist, sollte der eigene Haushalt abgesichert werden. Hochwertige Pollenschutzgitter an den Schlafzimmerfenstern ermöglichen das Lüften auch während der Hochsaison, ohne dass die Belastung im Innenraum drastisch ansteigt. Zudem lohnt es sich, einen Luftreiniger mit HEPA–Filter anzuschaffen, der kleinste Partikel effektiv aus der Raumluft filtert und so für eine erholsame Nachtruhe sorgt.