«Heute ja, morgen nicht»: Reggaeton-Star Don Omar kämpft gegen Krebs

Auch Actionfilmfans dürfte William Omar Landrón Rivera, so sein bürgerlicher Name, kein Unbekannter sein. In vier Filmen der «Fast & Furious» spielte er die Rolle des Rico Santos. Sein Debüt war in Teil 4 «Fast & Furious – Neues Modell. Originalteile», sein letzter Auftritt im neunten Film.