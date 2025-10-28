«Heute noch Single»: Wieder Trennungsdrohung im «Sommerhaus der Stars»

«Ich bin noch heute Single»: Eskalation bei Edda und Micha

Edda Pilz (24) und Micha Klotz (27) brauchen hingegen keinen Anstoss von aussen, um sich zu streiten. Nachdem es bei ihnen zuletzt besser lief, verfallen sie jetzt wieder in den Zersetzungsmodus. Den Durchlauferhitzer bildet ein Spiel. Die Paare müssen Stäbe auf Brettern halten, die sie mit Seilzügen in der Horizontale halten müssen, während sie auf Balken balancieren. Es geht also um Geschick und Balance. Micha schneidet als selbsternannter «Grobmotoriker» schlecht ab. Dass ihm Edda deshalb unter anderem «bist du dumm?» entgegenschreit, wurmt ihn. Schliesslich kann er nichts dafür.