«heute show»-Duo schafft Sensation bei «Schlag den Star»

Wendung ab Mitternacht

Dabei sah es lange so aus, als werde es womöglich die kürzeste «Schlag den Star»–Ausgabe aller Zeiten: Denn Spiel um Spiel sammelten Bielendorfer und Coşar, die bereits 2023 gegen BossHoss triumphiert hatten, Punkte. Um Mitternacht stand es schliesslich 45:0 – und viele Zuschauerinnen und Zuschauer glaubten, die Show sei gelaufen. Doch dann setzte das «heute show»–Duo zur Aufholjagd an und sorgte laut Sender für die «wohl grösste Wendung, die dieses Format je gesehen hat».