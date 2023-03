Hexen, Morde und mehr: Die gruseligsten Orte Deutschlands

Die ehemalige Lungenheilanstalt in Beelitz

Aus einem Horrorfilm könnte die ehemalige Lungenheilanstalt in Beelitz stammen. Sie befindet sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg und wurde zwischen 1889 und 1930 errichtet. Sie gehört zu den grössten medizinischen Komplexen im Berliner Umland - auf 200 Hektar verteilen sich 60 Gebäude. Das Areal ist von einem Wald umgeben, einst wurden hier Lungenkranke und Soldaten behandelt. Auch der an Leberkrebs erkrankte Politiker Erich Honecker (1912-1994) war hier ab 1990 ein paar Monate Patient.