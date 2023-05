«Hey, Stop!»: Taylor Swift eilt auf der Bühne ihren Fans zu Hilfe

Taylor Swift (33) ist auf der Bühne ihren Fans zu Hilfe gekommen. Offenbar waren Security-Kräfte bei ihrem Konzert in Philadelphia unsanft mit Fans im Publikum umgegangen. Mitten im Song «Bad Blood» gestikulierte die Sängerin in die Menge. «Es ist alles in Ordnung mit ihr», rief sie. «Sie hat nichts getan.» Dann wurde Swift lauter und schrie zweimal «Hey, Stop!». Den Song unterbrach sie dabei nicht. In den sozialen Medien kursieren Videos von dem Vorfall.