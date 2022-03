«Hier kann man sich verlieben»: Sylvie Meis zur «Love Island»-Villa

Die Kuppelshow «Love Island» startet am kommenden Montag (21. März) um 20:15 Uhr in die nunmehr siebte Staffel. Moderatorin Sylvie Meis (43) freut sich auf die neuen Kandidatinnen und Kandidaten, die dieses Jahr in einer völlig neuen Villa auf Teneriffa unterkommen: ein 300-Quadratmeter-Anwesen im Landhausstil, mit vielen farbenfrohen Details, XXL-Pool und Ankleidezimmer. «Mir gefällt der Landhaus-Stil und das viele Holz», schwärmt Meis im Interview mit «Bild».