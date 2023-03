Hier können J.Lo und Ben Affleck kaum die Hände voneinander lassen

Auch Matt Damon war in Los Angeles

Auch Afflecks Freund und Kollege Matt Damon (52) besuchte mit seiner Frau Luciana Barroso (46) die Veranstaltung. Damon spielt den Unternehmer Sonny Vaccaro in dem von Affleck inszenierten Sportfilm «Air: Der grosse Wurf», der am 6. April 2023 in die Kinos kommt. Das Drama erzählt die wahre Geschichte der legendären Air-Jordan-Sneaker. Neben der Regie verkörpert Affleck ausserdem den Geschäftsmann Phil Knight. «Air» ist der erste Film von Artists Equity, der neuen Produktionsfirma von Affleck und Damon.