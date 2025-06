«Hier spricht Arnold»: Schwarzenegger überrascht Wiener Fahrgäste

Überraschung für Frühaufsteher im Wiener Nahverkehr: Am heutigen Dienstag um Punkt 6 Uhr ertönte über die Lautsprecher in Bussen, Bahnen und an Haltestellen eine berühmte Stimme. «Hier spricht Arnold Schwarzenegger», war laut österreichischen Medien zu hören. «Danke für euren Einsatz für einen gesunden Planeten». Der in Österreich geborene Hollywoodstar lobte die Pendler als «wahre Klimaheldinnen und –helden». Als Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel tragen sie schliesslich zum Schutz der Umwelt bei.