Hier steht Jürgen Drews ein letztes Mal auf der Bühne

Der «König von Mallorca» trat bereits am 29. September beim Schlagerfest der Superlative auf, und resümierte nach seinem ersten Auftritt: «Das Konzert am vergangenen Donnerstag war auch für mich ein superschönes Erlebnis und schon sehr emotional. Das wird in dieser Woche nicht anders werden. Es ist für mich was ganz Besonderes mein letztes Live-Konzert in Ellmau spielen zu dürfen. Mit diesem Ort verbinden mich sehr viele schöne Erinnerungen.»