Hier verunglückte Anne Heche: Haus in Los Angeles steht zum Verkauf

Anne Heche starb sechs Tage nach dem Unfall

Anne Heche war am 5. August 2022 mit ihrem Wagen unter nicht vollständig geklärten Umständen in das Haus in Mar Vista gefahren, das wie auch das Fahrzeug damals Feuer fing. Sechs Tage nach dem schweren Unfall in Los Angeles ist die Schauspielerin an den Folgen gestorben.