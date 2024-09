Hier wohnte Prinz Harry bei seinem kürzlichen Heimatbesuch

Möglicherweise konnte Harry den Aufenthalt in Althorp House auch nutzen, um seine Mutter zu ehren: Die Fellowes–Beerdigung fand nur zwei Tage vor dem 27. Jahrestag von Dianas Tod am 31. August statt. Sie wurde 1997 auf einer kleinen Insel inmitten des Teichs im Park von Althorp begraben. Wie lange Prinz Harry in Grossbritannien blieb, ist nicht bekannt.