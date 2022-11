High Boots: Von diesen Stiefeln träumen wir im Herbst und Winter

Calf High Boots

Calf High Boots enden mittig an der Wade. Sie sind daher die perfekte Lösung für alle, die vor Stiefel-Modellen mit höhrem Schaft zurückschrecken. Was den Look der Calf High Boots angeht, sind dem Geschmack keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt sind diese Herbst-/Wintersaison Cowboystiefel - vor allem in klassischen Farben wie Schwarz oder Braun. Die mittelhohen High Boots gibt es 2022 aber auch in Form von praktischen Gummistiefeln, rustikalen Hiking Boots oder rockigen Biker Boots zu kaufen. Lila Moss (19) zeigt auf Instagram, wie man Calf High Boots richtig in Szene setzt.