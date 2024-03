«High School Musical»-Star Ashley Tisdale ist wieder schwanger

Noch ein «High School Musical»–Baby unterwegs

Ashley Tisdale ist mit ihrer Rolle der Sharpay Evans in den drei «High School Musical»–Filmen aus den 2000er–Jahren international berühmt geworden. Ihre ehemalige Set–Kollegin Vanessa Hudgens (35), die in den Musical–Filmen neben Zac Efron (36, Troy Bolton) die Rolle der Gabriella Montez verkörperte, ist aktuell ebenfalls in freudiger Erwartung.