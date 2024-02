High-Society-Star Ira von Fürstenberg ist tot

Frühe Hochzeit sorgte für einen Skandal

Von Fürstenberg kam in Rom zur Welt, soll in der Schweiz aufgewachsen sein und in England ein Internat besucht haben. Bereits im Alter von 14 Jahren war Ira von Fürstenberg laut italienischen Medienberichten als Model tätig. Wenig später sorgte sie für Aufsehen und einen Skandal, als sie 1955 in Venedig Alfonso zu Hohenlohe–Langenburg (1924–2003) im Alter von nur 15 Jahren heiratete. Das Paar, das bis 1960 zusammen war, bekam zwei Söhne, Christoph und Hubertus. Ersterer starb 2006 im Alter von nur 50 Jahren. Hubertus ist ein ehemaliger Skirennläufer sowie Sänger und Fotograf.