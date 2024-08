Highfield-Festival in Leipzig: Verletzte bei Brand im Riesenrad

Am Samstagabend (17. August) gegen 21 Uhr ist es auf dem Highfield–Festival am Störmthaler See bei Leipzig zu einem schwerwiegenden Brand gekommen. Bilder und Videos zeigen, wie zwei Gondeln des Riesenrads auf dem Gelände in Flammen stehen. Nach Polizeiangaben sind rund 25 Personen verletzt worden, unter anderem erlitten die Betroffenen Rauchvergiftungen und Verbrennungen.