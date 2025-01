Highlights der Berlinale 2025: Timothée Chalamet kommt nach Berlin

Insgesamt 19 Filme treten im Hauptwettbewerb an. Die diesjährige Auswahl zeige «die ganze Bandbreite des Kinos und bieten faszinierende Einblicke in verschiedene Leben und Orte», so Intendantin Tricia Tuttle (55) laut Mitteilung. Dazu zählt auch der neueste Film von Richard Linklater (64) «New Moon» mit Ethan Hawke (54) und Margaret Qualley (30) in den Hauptrollen. Der mexikanische Filmemacher Michel Franco (45) stellt seinen Film «Dreams» mit Jessica Chastain (47) vor.