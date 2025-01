Highlights im neuen Musikjahr: Diese Stars gehen 2025 auf Tour

Lionel Richie

«Hello», «All Night Long», «Say You, Say Me» oder «We Are The World»: US–Soulsänger Lionel Richie (75) wird diese Hits sicherlich mitbringen, wenn er 2025 in Deutschland Halt macht. Auf seiner «Say Hello To The Hits»–Tour wird er am 22. Juni in Köln auftreten, anschliessend folgen Termine am 24. Juni in Oberhausen, am 29. Juni in Hamburg, am 3. Juli in Berlin, am 9. Juli in München und am 13. Juli in Stuttgart.