Highlights zu Weihnachten: Darüber freuen sich Technik-Fans

Ähnliches gilt für die in der Regel hochpreisigen faltbaren Handys, bei denen sich 2023 viel getan hat. So kommt die schlanke Razr–Serie von Motorola bei zahlreichen Nutzern gut an, während gegen Ende des Jahres das OnePlus Open viel positive Fachkritik einheimsen konnte. Augenfällig ist bei diesem Gerät der vergleichsweise unsichtbare Falz in der Mitte des Displays. Aber auch Google gab mit seinem Pixel Fold für ein Gerät der ersten Generation ein gelungenes Stelldichein in Sachen Foldable. Und dann wäre da noch Samsung, das den Trend überhaupt ins Rollen gebracht und 2023 bereits die fünfte Generation seines Fold–Geräts vorgestellt hat. Der Vorteil des Primus? Auf ihm lässt sich in aufgeklappten Zustand auch mit einem Stylus–Pen arbeiten. Je nach Modell sind solche Eingabestifte zwischen zehn und hundert Euro zu bekommen.