Hilaria Baldwin über die Folgen des Prozesses gegen Alec Baldwin

Der Vorfall, der sein Leben veränderte

Im Oktober 2021 hielt Alec Baldwin am Set des Westernfilms «Rust» in New Mexico eine vermeintliche Requisitenwaffe in der Hand, aus der sich ein Schuss mit scharfer Munition löste und die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) tötete. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung wurde im Juli 2024 überraschend eingestellt, weil die Staatsanwaltschaft laut einer Richterin vorsätzlich Beweismittel zurückgehalten habe. Bei einem Schuldspruch hätten Baldwin bis zu 18 Monate Haft gedroht.