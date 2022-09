Hilaria und Alec Baldwin begrüssen ihr siebtes Kind

Erneuter Nachwuchs für Hilaria (38) und Alec Baldwin (64)! Wie die Yogalehrerin am Samstag via Instagram verkündete, brachte sie bereits am Donnerstag die kleine Ilaria Catalina Irena zur Welt. In dem Post verriet die Frau des Hollywood-Stars ausserdem, dass das kleine Mädchen mit einem Gewicht von etwas mehr als drei Kilogramm das Licht der Welt erblickte. «Sie ist da! Wir sind so aufgeregt, euch unseren kleinen, wahr gewordenen Traum vorzustellen», schrieb Hilaria zu einem kurzen Video aus dem Kreisssaal.