Hilaria und Alec Baldwin wollen Kinder nicht in Hamptons grossziehen

Hilaria Baldwin habe sich während der laufenden Verhandlung gefragt: «Was, wenn Alec nach dem Prozess nicht nach Hause kommt? Was werde ich tun?» Doch trotz allem drehten die Kameras weiter. Mittlerweile möchte das Paar mit seinen gemeinsamen Kindern – Alec Baldwin hat zudem die erwachsene Tochter Ireland (30) aus einer vorangegangen Ehe mit Kim Basinger (72) – ein neues Kapitel aufschlagen. «Es geht alles um frische Energie – ein Zurücksetzen», sagt Hilaria dazu. Der Umzug soll laut des Magazins unter anderem symbolisieren, alte Erlebnisse loszulassen und zu eigenen Bedingungen neue zu erschaffen.