Hilary Duff hat nach Feuer Mandy Moores Familie aufgenommen

«This Is Us»–Star Mandy Moore (40) hat durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles ihr Haus in der Gegend Altadena verloren. Unterschlupf fanden die Schauspielerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith sowie die drei gemeinsamen Kinder im Alter von drei Monaten bis drei Jahren offenbar bei keiner Geringeren als ihrer langjährigen Freundin, Schauspielerin Hilary Duff (37), und deren Ehemann Matthew Koma. Das enthüllte Moores Schwager, der Musiker Griffin Goldsmith, in einem Instagram–Post.