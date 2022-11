Hilary Duff und Co.: Musik-Stars trauern um verstorbenen Aaron Carter

Schock bei New Kids on the Block

Die Boygroup New Kids on the Block meldet sich ebenfalls zu Wort. Die Popgruppe vereinte sich in den 2010er Jahren vorübergehend mit den Backstreet Boys, mit denen Aaron Carter damals ebenfalls auf Tour ging. «Wir sind schockiert und traurig über den plötzlichen Tod von Aaron Carter», heisst es in einem Tweet. «Wir senden unsere Gebete an die Familie Carter. Ruhe in Frieden, Aaron.»