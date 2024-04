Hilary Swank fordert mehr mehr Rollen für Transpersonen

Mit dem Indepentfilm «Boys Don't Cry» gelang der US–Schauspielerin Hilary Swank (49) im Jahr 1999 nach Rollen in Werken wie «Buffy – Der Vampir–Killer» oder «Karate Kid IV – Die nächste Generation» der Wechsel ins ernstere Fach. In dem Film verkörperte sie den jungen Transmann Brandon Teena, der nach einer langen Leidensgeschichte schliesslich ermordet wird. Das Filmdrama basiert auf einer wahren Geschichte. Der Hollywood–Newcomerin brachte ihre überzeugende Darstellung Teenas prompt einen Oscar für die beste Hauptrolle ein. In einem Interview mit der britischen «Sunday Times» erklärte sie nun, dass sie die Rolle heute eher einem transsexuellen Kollegen überlassen würde.