Er will Geflüchteten helfen

Hilfe für die Ukraine: Carsten Maschmeyer besucht Hotel in Hoyerswerda

Carsten Maschmeyer ist am Freitag an die polnische Grenze gereist. Der Unternehmer hat in Hoyerswerda ein Hotel angemietet, um Geflüchteten zu helfen. «Ich wollte mir vor Ort selbst ein Bild machen», so Maschmeyer.