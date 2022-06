Hilfe für Flüchtlinge: Ben Stiller reist in die Ukraine

Ein weiterer Instagram-Beitrag zeigt Stiller, wie er zwei kleine Kinder in den Arm nimmt. Er erklärt, dass er in der Nähe der Medyka-Grenze in Polen die Gelegenheit hatte, mehrere Familien zu treffen, die vor dem Krieg geflohen seien «und ihre Liebsten zurückgelassen haben, ohne zu wissen, wann sie nach Hause zurückkehren können». Gemeinsam mit dem UNHCR wolle er sich dafür einsetzen, die «Menschen zu unterstützen».