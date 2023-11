Hilfe für Igel: So wird der Garten zum gemütlichen Winter-Unterschlupf

Das ideale Winterquartier für Igel schaffen

Igel lieben naturbelassene Gärten besonders. Unterschlupf für ihren Winterschlaf suchen sich die Tiere am ehesten in Gärten mit vielen Naturelementen wie Hecken, Bäumen, Gewässern, heimischen Pflanzen und Moos. Sie verstecken sich am liebsten unter Holz, Wurzeln oder Komposthaufen. Wer Igel in den Garten locken möchte, kann laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) eine Igelecke im Garten anlegen. Der Igel mag es unordentlich: Totholz, Herbstlaub oder Reisig solle man einfach liegen lassen. Igel ernähren sich hauptsächlich von Insekten, die sich im Garten herumtreiben.