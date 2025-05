Hilfe für Naddels Familie: Andreas Ellermann will Beerdigung zahlen

Bekannt wurde Nadja Abd el Farrag in den 1990er Jahren als Partnerin von Dieter Bohlen (71). Laut «Bild»–Zeitung starb sie bereits am 9. Mai in einer Hamburger Klinik. Demnach ist Organversagen als Todesursache festgestellt worden. Mit Bohlen war sie zunächst von 1989 bis 1996 zusammen, nach einer kurzen Trennung fanden sie 1997 noch einmal zueinander. 2001 war ihre Beziehung dann endgültig vorbei. In ihrer Autobiografie «Achterbahn», die vor rund sieben Jahren erschienen war, schrieb die Moderatorin und Sängerin von schweren gesundheitlichen Problemen. So berichtete sie darin von einer Leberzirrhose.