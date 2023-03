Hilfreich: Fünf nützliche Tipps für Pixel-User

Scharfzeichnen

Wer kennt das Problem der Unschärfe nicht. Die Gründe für ein verwackeltes Bild sind vielfältig - von schlechten Lichtbedingungen bis zu einem sich bewegenden Motiv. Die Pixel-Geräte der siebten Generation haben hierfür die «Scharfzeichnen»-Option an Bord. Dazu einfach in die «Bearbeiten»-Optionen eines Fotos gehen und unter «Werkzeuge» die entsprechende Option wählen. Das Tolle an der Funktion: Sie ist auch für ältere Bilder verfügbar, die bereits länger in der Fotobibliothek liegen.