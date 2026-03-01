Himmelfahrtskommandos und noch ein Frankenstein: Die Kinotipps im März

«Der Astronaut»

Als der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (Gosling) an Bord eines Raumschiffs zu sich kommt, hat er keinerlei Erinnerung – weder an seine Identität noch daran, wie er Lichtjahre von der Erde entfernt gelandet ist. Stück für Stück kehrt sein Gedächtnis zurück und offenbart ihm den Grund seiner Reise: Eine geheimnisvolle Substanz droht, die Sonne zum Erlöschen zu bringen, und er ist der Einzige, der dieses Rätsel lösen kann. Um die Menschheit vor dem Untergang zu retten, muss er sein gesamtes wissenschaftliches Wissen aufbieten und dabei auch zu unkonventionellen Methoden greifen. Doch eine überraschende Begegnung könnte dafür sorgen, dass er diese gewaltige Aufgabe nicht völlig auf sich allein gestellt bewältigen muss.