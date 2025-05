Himmlisch gut: Erdbeere-Galette mit Mandelrand

Zubereitung (60 Minuten)

1. Für den Mürbeteig das Mehl mit den gemahlenen Mandeln und dem Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in die Mehlmischung einarbeiten, bis eine krümelige Konsistenz entsteht. Der Teig sollte dabei nicht zu warm werden, weshalb die Hände immer wieder unter kaltem Wasser abgekühlt werden können.