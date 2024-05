Hingucker auf dem roten Teppich: Heidi Klum im glamourösen Abendkleid

Heidi Klum in einem Abendkleid aus Satin

Klum erschien in einem roten, schulterfreien Satinkleid mit opulenter Schleppe im Palais des Festivals et des Congrès. So lang das «feurige Couture–Kleid», wie der Designer es auf Instagram nennt, auf der Rückseite war, so kurz war es vorne. Auf der Vorderseite bestach die Traumrobe durch eine elegante Raffung, die den Blick auf Klums Beine freigab.