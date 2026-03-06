Hingucker auf der Paris Fashion Week: 14 Leute stylen Brooke Shields

Brooke Shields (60) hat die Chloé–Show bei der Paris Fashion Week besucht und sich dafür aufwendig stylen lassen. Die US–Schauspielerin erschien zu der Modenschau in einer der weiten und langen Cape–Jacken des Modehauses in Olivgrün, unter der ein asymmetrischer Rock mit Schleife und ein Oberteil in Rosa zu sehen waren.
Dezente Pumps und eine grüne Tasche mit floralen Applikationen rundeten ihren Auftritt in der französischen Hauptstadt ab. Ihre Haare fielen Brooke Shields aus einem tiefen Seitenscheitel offen über die Schultern.
14 Personen sind für den Look von Brooke Shields zuständig
Während sich die 60–Jährige für das Event in Frankreich ausstatten liess, verriet die Schauspielerin laut «Instyle», dass 14 Personen nötig waren, um sie für ihren Auftritt bei der Paris Fashion Week vorzubereiten. «Das ist ganz normal, Leute», scherzte sie dem Bericht zufolge. Brooke Shields sass bei der Fashionshow dann in der ersten Reihe neben anderen Stargästen wie Talkqueen Oprah Winfrey (72), Sängerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo (23) und TV–Moderatorin Gayle King (71).
Auf Instagram feierte Shields im Anschluss ihre «wunderschöne Zeit» in Paris mit Bildern von der Veranstaltung. Sie ist seit Jahrzehnten ein gern gesehener Gast auf den roten Teppichen. Die US–Amerikanerin wurde bereits im Alter von zwölf Jahren durch den Film «Pretty Baby» (1978) berühmt. Nur wenig später folgte mit «Die blaue Lagune» (1980) ein grosser Erfolg. Zuletzt stand die Schauspielerin unter anderem für die romantische Komödie «Mother of the Bride» oder die Serie «All's Fair» vor der Kamera.
Auch privat ist Brooke Shields seit langem glücklich. 1999 lernte sie durch gemeinsame Freunde den Fernsehautor Chris Henchy (61) kennen, den sie 2001 heiratete. Das Paar hat zwei Töchter, Rowan Francis Henchy, die im Mai 2003 zur Welt kam, und Grier Hammond Henchy, die im April 2006 folgte.