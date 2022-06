Hingucker! Für dieses Wow-Kleid verzichtet Heidi Klum auf Unterwäsche

Gewagter Look in Hollywood: Heidi Klum (49) hatte am Donnerstagabend offenbar Lust auf reichlich Glamour, als sie die Gala vom Luxuslabel Dolce & Gabbana in Los Angeles besucht hat. Das Model warf sich in ein hautenges Paillettenkleid in Silber, das durch seine Cut-Outs an Dekolleté und Bauch viel nackte Haut zeigt - Unterwäsche Fehlanzeige!