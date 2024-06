Hingucker in Kanariengelb: Verona Pooth legt farbenfrohen Auftritt hin

Moderatorin Verona Pooth (56) erschien zur Bertelsmann Party am Donnerstag in Berlin in einem absoluten Hingucker–Outfit. In der bodenlangen, langärmeligen und taillierten Robe mit tiefem Dekolleté und hohem Beinschlitz in Kanariengelb und Silber war sie nicht zu übersehen. Zu dem Kleid von Philipp Plein, wie sie in einer Instagram–Story verriet, kombinierte die gebürtige Bolivianerin schwarze Riemchen–Pumps und eine kleine schwarze Umhängetasche.