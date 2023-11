Hinter den Kulissen: Amazon-Doku beleuchtet Leben von Thomas Müller

Thomas Müller freut sich auf das spannende Projekt

«Ich freue mich auf das spannende Projekt einer Doku über mich! Der Weg vom Dorfplatz in Pähl über den FC Bayern München bis hin zum Weltmeistertitel war für mich jetzt schon eine Geschichte wie aus dem Märchen», blickt Thomas Müller selbst zurück. Wie in jedem Sportlerleben gebe es aber auch in seinem Leben Momente, die er nicht mehr erleben wolle. «Der Film taucht ein in Thomas' grosse Karriere bei seinem Herzverein, dem FC Bayern München, während er gleichzeitig plant, ein letztes Mal mit der deutschen Nationalmannschaft zu glänzen», kündigt Anouk Mertens von der Produktionsfirma NEO Studios an.