Hinter den Kulissen: Prinzessin Kate arbeitet offenbar schon wieder

Wann kehrt Kate ins Rampenlicht zurück?

Seit ihrer Bauch–Operation im Januar 2024 erholt sich Prinzessin Kate zu Hause und musste zahlreiche geplante Auftritte absagen, darunter auch einige für ihre Stiftung. Wann die Ehefrau von Prinz William (41) zurück ins Rampenlicht kehrt, ist noch nicht sicher. Möglich ist, dass sie am Ostersonntag (31. März) mit der Royal Family den Gottesdienst in Windsor besucht. Ihre offiziellen royalen Pflichten dürfte sie aber erst nach dem 17. April fortführen. Um ihr Verbleiben hatte es in den vergangenen Wochen zahlreiche Spekulationen und Verschwörungstheorien gegeben.