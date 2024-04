Hinweis auf Raab-Comeback? Anzeigenhauptmeister postet neues Video

Damit ist natürlich Stefan Raab gemeint, der am 14. September 2024 ein drittes Mal gegen Regina Halmich (47) in den Boxring steigt. #srsmnm spielt auf die kryptische Buchstabenfolge NWSDWH an, die Raab in dem Video, in dem er seinen Fight gegen Halmich bekannt gab, auf seiner Mütze trug. Das «sr» im Kürzel könnte für Stefan Raab stehen, dass nm für Niclas M. «Also so einen Matze Knop könnte ich mir sehr gut als Praktikanten vorstellen, aber was meint er denn da..», schreibt Niklas M. zu dem Film.