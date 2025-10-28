Hirnaneurysma: Kim Kardashian beruhigt Fans nach Schockdiagnose

Kim Kardashian (45) schockte ihre Fans in der Auftaktfolge der neuen «The Kardashians»–Staffel: Bei dem Reality–Star wurde offenbar ein Hirnaneurysma entdeckt. Nun sprach sie öffentlich in der TV–Show «Good Morning America» über ihren Gesundheitszustand und die weiteren Schritte nach der Diagnose.
«Gesundheit ist das höchste Gut»
In der Talkshow erklärte sie, sie habe sich einem Prenuvo–Scan, also einem Ganzkörper–MRT, unterzogen. Zudem mussten im Cedars–Sinai Medical Center, einem Krankenhaus in Los Angeles, zahlreiche weitere Gehirnscans durchgeführt werden. «Schaltet einfach nächste Woche wieder ein, aber alles wird gut», verriet sie. Es sei eine reine Vorsichtsmassnahme gewesen, sich komplett durchchecken zu lassen. An alle Zuschauer appellierte sie: «Gesundheit ist das höchste Gut, und man sollte einfach in allem, was man tut, achtsam sein.»
Ihre Diagnose machte sie in der neuen «The Kardashians»–Staffel US–Medienberichten zufolge mit den Worten «Da ist etwas wie ein kleines Aneurysma» öffentlich. Dazu seien Videoaufnahmen eines MRTs ihres Kopfes gezeigt worden. Der Grund für das Aneurysma, eine Ausbuchtung einer Schlagader, könne «einfach Stress» sein, berichtete Kardashian ihrer Familie. «Diese Woche war die härteste Woche meines Lebens», erklärte sie. Sie sei froh, dass diese vorbei ist.
Ehe mit Kanye West bedeutete viel Stress für sie
In der neuen Episode soll Kardashian zudem darüber gesprochen haben, wie viel ihr die geschiedene Ehe mit Kanye West (48) abverlangt habe. «Ich hatte keine Schuppenflechte mehr, seit ich geschieden bin, und jetzt fängt sie wieder an», sagte sie laut «People». «Ich hatte immer das Gefühl, ich hätte ein bisschen das Stockholm–Syndrom», so Kardashian weiter. Wenn sie das fragwürdige Verhalten ihres Ex–Ehemanns sehe, denke sie nur: «Meine armen Kinder.»
Kim Kardashian trennte sich 2021 nach fast sieben Ehejahren von Kanye West. 2022 wurde die Scheidung finalisiert. Ihre gemeinsamen Kinder North, Saint, Chicago und Psalm leben seitdem bei Kardashian.