Hirnaneurysma: Kim Kardashian beruhigt Fans nach Schockdiagnose

«Gesundheit ist das höchste Gut»

In der Talkshow erklärte sie, sie habe sich einem Prenuvo–Scan, also einem Ganzkörper–MRT, unterzogen. Zudem mussten im Cedars–Sinai Medical Center, einem Krankenhaus in Los Angeles, zahlreiche weitere Gehirnscans durchgeführt werden. «Schaltet einfach nächste Woche wieder ein, aber alles wird gut», verriet sie. Es sei eine reine Vorsichtsmassnahme gewesen, sich komplett durchchecken zu lassen. An alle Zuschauer appellierte sie: «Gesundheit ist das höchste Gut, und man sollte einfach in allem, was man tut, achtsam sein.»