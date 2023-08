Historisch schlechte Fan-Bewertung: «The Witcher» Staffel 3 enttäuscht

Staffel drei von «The Witcher» mit Henry Cavill (40) kommt bei den Zuschauern schlecht an. Dies zeigt eine Aufbereitung der Seite «What's on Netflix», die den «IMDb»-Score der neuen Folgen analysiert hat. In der einflussreichen Datenbank für Filme und Serien erhielten die acht Folgen von Season drei im Durchschnitt eine Bewertung von 5,8 Punkten.