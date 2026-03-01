Historische Premiere: Prinzessin Kate spricht erstmals Walisisch

Während William bereits im vergangenen Jahr seine Grüsse zum St. David's Day allein auf Walisisch überbracht hatte, war es für Kate eine absolute Premiere. In dem Video, das laut des «Mirror» Anfang der Woche auf Schloss Windsor aufgezeichnet wurde, richtete William zunächst seine Grüsse an das walisische Volk. Kate, die ein kariertes rotes Kleid trug und eine Narzisse – die Nationalblume von Wales – angesteckt hatte, schloss sich an: «Wales liegt uns sehr am Herzen, und wir freuen uns auf jeden Besuch.» William ergänzte: «Es ist ein wunderschönes Land mit einer reichen Geschichte und wunderbaren Menschen.» Kate beendete die Botschaft mit den Worten: «Wir wünschen euch einen Tag voller Feierlichkeiten mit Familie und Freunden.»