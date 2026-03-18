Historischer Moment: William und Kate empfangen Nigerias Staatschef

Mit der Kutsche zum Schloss Windsor

Nach der Begrüssung machten sie sich auf den Weg nach Windsor. Dort erwarteten sie König Charles und Königin Camilla (78) zu einem festlichen Empfang. Berichten zufolge wurden die Nationalhymnen beider Länder gespielt und ein königlicher Salut im Home Park in Windsor sowie am Tower of London abgefeuert. In historischen Staatskutschen ging es weiter bis zum Schloss Windsor. Charles und Bola Ahmed Tinubu teilten sich dabei die Australian State Coach, während Königin Camilla und die Frau des Staatsoberhauptss in der Scottish State Coach folgten. William und Kate reisten in der Irish State Coach gemeinsam mit Mitgliedern der nigerianischen Delegation.