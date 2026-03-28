Historischer Tag: Royals empfangen Papst Leo XIV. in Monaco

Im Innenhof des Palastes versammelte sich die gesamte Fürstenfamilie, darunter Prinzessin Caroline, Charlotte Casiraghi sowie Pierre Casiraghi mit seiner Ehefrau Beatrice Borromeo. Dem Protokoll entsprechend trugen die Damen schwarze Kleidung und eine traditionelle Mantilla aus Spitze. Eine besondere Ausnahme bildeten Fürstin Charlène und ihre Tochter, Prinzessin Gabriella (11): Als katholische Monarchinnen genossen sie das «Privilège du Blanc» und erschienen in Weiss. Nach einer kurzen privaten Unterredung und einer Erfrischung im Palast trat der Papst gemeinsam mit dem Fürstenpaar sowie den Zwillingen Gabriella und Jacques auf den Balkon, um sich an die wartende Menge zu wenden.