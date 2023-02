«History of the World, Part II»: Mel Brooks versammelt Star-Ensemble

Nach sage und schreibe über 40 Jahren erhält Mel Brooks (96) legendäre Komödie «History of the World, Part I» (deutscher Titel: «Mel Brooks - Die verrückte Geschichte der Welt») eine Fortsetzung in Serienform. Die achtteilige Sketch-Comedyserie «History of the World: Part II» erscheint ab dem 6. März beim US-Streamingdienst Hulu - und weist ein überaus beeindruckendes Star-Ensemble auf. Ein neu erschienener Trailer stimmt auf das Historien-Vergnügen ein.