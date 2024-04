«Hit Me Hard and Soft»: Billie Eilish kündigt drittes Studioalbum an

Billie Eilish veröffentlichte die Studioalben «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» und «Happier Than Ever» in den Jahren 2019 und 2021. Mit ihrem Song «What Was I Made For?» (2023) aus dem Film «Barbie» feierte sie zuletzt Erfolge. Das Lied gewann dieses Jahr bei den Oscars in der Kategorie «Bester Song», bei den Golden Globe Awards wurde es als «Bester Filmsong» und bei den Grammy Awards als «Song des Jahres» ausgezeichnet. Bereits 2021/2022 konnte ihr Track «No Time to Die», das Titellied zum James–Bond–Film «Keine Zeit zu sterben», Oscar, Grammy und Golden Globe abräumen.