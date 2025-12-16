Hits unterm Baum: Die Weihnachtsalben der Schlagerstars

Howard Carpendale: «Happy Christmas»

Auch Howard Carpendale (79) hat 2025 eine Platte neu aufgelegt. Mit «Happy Christmas... Again!» erschien eine erweiterte Edition seines Weihnachtsalbums von 2021 mit fünf neuen Covern und persönlichen Audiomessages. 20 Jahre nach seinem ersten Weihnachtsalbum «My Christmas» spielte der deutsch–südafrikanische Schlagerstar auf «Happy Christmas» gemeinsam mit dem Royal Philharmonic Orchestra festliche Klänge ein und landete damit auf Platz drei der Charts. Auch hier gab es wieder Klassiker («Little Drummer Boy», «Leise rieselt der Schnee») und deutsche Versionen von englischen Originalen. «Weihnachten schenkt uns die Chance, innezuhalten», sagt der Sänger laut Joyn über das Fest. «Die Welt ist gross, sie dreht sich schnell – aber in diesen Tagen darf man stiller werden.»