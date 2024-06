Hitserie «Rentierbaby»: Die angebliche «echte Martha» verklagt Netflix

Erzählt «Rentierbaby» auf Netflix «brutale Lügen» über die «eche Martha»?

Weiter führt Harvey in ihrer Klageschrift, die am Donnerstag (6. Juni) in Kalifornien eingereicht wurde, an, dass sie keine «zweimal verurteilte Stalkerin ist, die zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurde», und dass sie Serien–Hauptdarsteller Gadd nicht «sexuell missbraucht» habe. Beides ist zentraler Bestandteil der Netflix–Serie «Rentierbaby». Der Streamingdienst habe «weltweit über 50 Millionen Menschen Lügen über Harvey» erzählt. Serienschöpfer und Hauptdarsteller Gadd ist in Harveys Klage nicht als Angeklagter aufgeführt.