In einem Grossteil Deutschlands werden die Menschen in den kommenden Tagen einer «starken Wärmebelastung» ausgesetzt sein, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Demnach werde am 19. Juli der «vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle» erreicht. Erwartet werden verbreitet Höchstwerte von etwa 34 bis 38 Grad, örtlich können demnach im Westen und Südwesten sogar bis zu 40 Grad gemessen werden. RTL und Sat.1 haben angekündigt, am Dienstag Sondersendungen auszustrahlen.