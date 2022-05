Hoch hinaus: Im Frühjahr 2022 tragen wir Plateau-Schuhe

Hippie-Feeling und moderner Stilbruch

In der Mode tauchte der Plateau-Schuh erstmals Ende der 1960er auf, seine Hochzeit erlebte er in den 1970er Jahren. Dass das Schuh-Modell jetzt ein voluminöses Comeback erlebt, passt perfekt in den anhaltenden Retro-Trend. In Kombination mit Rollkragen-Pullover und Schlaghose lassen die Schuhe mit der überdimensional dicken Sohle die wilden Siebziger in unserer Garderobe wieder aufleben.